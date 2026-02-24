Memòria de Mallorca celebra sus 20 años con unos premios y una colecta para sufragar el proceso judicial de sa Feixina

Miembros de Memòria de Mallorca sostienen la foto de los fundadores de la entidad en su 20º aniversario. - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Memòria de Mallorca ha celebrado sus décadas con la creación de unos premios para reconocer la labor de colectivos, entidades e instituciones en defensa de la memoria democrática y el inicio de una colecta para recaudar dinero con la que sufragar las costas a la que ha sido condenada por el Tribunal Supremo, por el proceso judicial para derribar el monolito de sa Feixina.

Estas dos iniciativas han sido anunciadas este martes en una rueda de prensa que han ofrecido en el mismo edificio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en que se dio a conocer la constitución de la organización memorialista de la isla hace 20 años.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha hecho un repaso de las dos décadas de actividad, en la que se han documentado más de medio centenar de fosas en Mallorca y se han recuperado los restos de unos 250 represaliados por el franquismo enterrados en diferentes fosas comunes de las islas.

Uno de los familiares de los asesinados por el régimen franquista Guillem Mir ha destacado la necesidad de "recuperar la historia" porque "la historia la escriben quienes ganan las guerras" y, a su juicio, ahora que "se empezaba a recupera la memoria colectiva, la quieren volver a matar de nuevo".