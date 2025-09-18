Los menores condenados por delitos sexuales descienden en Baleares un 22%

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los menores condenados por delitos sexuales han descendido un 22% en Baleares, que ha pasado de 22 condenas en 2023 a 19 condenas en 2024, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos indican que respecto a 2017, los menores condenados por delitos sexuales han crecido un 18,7% pasando de 16 a 19. En cuanto a los adultos condenados por delitos sexuales en el archipiélago, apenas ha variado un 0,79% hasta los 127 condenados en 2024.

Atendiendo al total de delitos cometidos por adultos, las condenas han crecido en el último año en un 10,9% hasta los 10.488 condenados (8.497 hombres y 1.991 mujeres). Por nacionalidad, crecen un 6% las condenas a españoles (6.246) y crecen también las condenas a extranjeros, un 19% hasta 4.239 condenas.

En el caso de menores, el crecimiento interanual del total de condenas es del 11,4% hasta los 399. Las condenas a menores españoles crecen un 10% en un año, hasta 294; y a menores extranjeros aumentan un 7,6% hasta 98 condenas.

En cuanto al número de delitos, crecen tanto los delitos cometidos por españoles como extranjeros. En detalle, crece un 14% el número de delitos cometidos por personas de la UE, hasta los 1.490; igual que los delitos cometidos por personas de África (1.580, +30%), de América (2.393, +24,4%) y de Asia (211, +75,8). El número de delitos cometidos por españoles alcanzó el año pasado los 9.261 tras crecer un 8,8%.

Con estos datos, Baleares se sitúa como la tecera CCAA por tasa por cada 1.000 habitantes con 14,9 por detrás de Ceuta y Melilla.

En términos generales el número de adultos condenados con sentencia firme registrada por todo tipo de delitos cometidos en 2024 o en años anteriores en España, aumentó un 9,4% en 2024.

El de menores creció un 3,6%. Los delitos más frecuentes de adultos fueron los relacionados con la seguridad vial (22,6% del total), lesiones (17,2%) y hurtos (16,1%).

El número de adultos condenados con sentencia firme por delitos cometidos en 2024 o en años anteriores contra la libertad sexual aumentó un 37,3%. El de menores creció un 29,7%.