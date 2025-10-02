Los menús para estudiantes en la UIB costarán como máximo 7,55 euros

La Conselleria de Educación aporta 150.000 euros para topar los menús de la UIB en 7,55 euros. - CAIB

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha aportado 150.000 euros para reducir y unificar los precios de los menús en las cafeterías de la Universitat de les Illes Balears (UIB), fijándolos en 7,55 euros para el menú completo y 5 euros para el medio menú, cuando hasta ahora, el menú completo tenía un coste medio de 9,40 euros y el medio menú de 6,40 euros, con precios diferentes en cada cafetería, el más elevado entre las universidades españolas.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la (UIB), Jaume Carot; acompañados por el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas y Superiores, Sebastià Massanet; el vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco, y la vicerrectora de Estudiantes, Cristina Moreno, han anunciado este jueves la fijación de los topes para el precio del menú de los seis comedores de la UIB.

La aportación de la Conselleria ha hecho posible esta rebaja y permitirá a la UIB compensar la diferencia con los precios actuales, garantizando así la reducción.

El precio establecido se alinea con el límite que la Conselleria aplica a los servicios de comedor en niveles educativos no universitarios para servicios puntuales, asegurando así la coherencia en la política pública de comedores.

La medida entrará en vigor el próximo lunes y se espera que unos 75.000 menús puedan beneficiarse de la misma, que situará el precio de los menús ligeramente por debajo de la media estatal, que actualmente es de 7,95 euros.

Esta ayuda será aplicable a los estudiantes de la UIB, que tendrán que acreditar su identidad en las cafeterías en el momento de pagar mediante la tarjeta universitaria virtual que genera la UIB App.

Cabe destacar que los precios de los menús no los fija directamente la UIB, sino que cada cafetería obtiene la concesión del servicio a través de concursos públicos en los que el precio es uno de los criterios de adjudicación. Esto ha provocado, hasta ahora, las diferencias de precio entre las seis cafeterías del campus.