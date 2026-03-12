MÉS acusa al Consell de convertir la ampliación de la residencia Huialfàs en "un anuncio permanente sin calendario real"

Los consellers insulares de MÉS per Mallorca en el Consell Biel Payeras y Rosa Cursach - MÉS

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al equipo de gobierno del Consell de Mallorca de convertir la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla en "un anuncio permanente sin calendario real".

La ecosoberanista Rosa Cursach ha preguntado al conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, por este tema en el pleno insular, en el que ha criticado la "falta de concreción y los continuos retrasos".

Según ha denunciado públicamente Cursach, la ampliación podría no estar acabada hasta el año 2030, ya que la redacción del proyecto podría alargarse dos años y las obras no comenzarían hasta finales de 2028.

"Si este es el ritmo de un proyecto que el PP dice que es prioritario, ya nos dirán qué futuro espera a todos los que no lo son", ha reprochado, a la vez que ha considerado "especialmente grave este retraso".

Además, ha subrayado que el proyecto de ampliación "no es nuevo ni es una promesa reciente", ya que en 2022 el Consell de Mallorca adquirió el solar adyacente a la residencia precisamente para hacer posible esta ampliación.

La residencia dispone actualmente de unas 35 plazas residenciales y la ampliación prevista permitiría prácticamente duplicar esta capacidad y reforzar la red pública de atención a la dependencia en la zona norte de Mallorca.

"Hablan mucho de un modelo de atención centrado en la persona pero la realidad es que las personas y las familias continúan esperando", ha criticado.

De su lado, el conseller insular de MÉS y regidor en sa Pobla, Bien Payeras, ha acusado al equipo de gobierno de "convertir una necesidad social urgente en una operación de marketing político".

"La residencia Huialfàs es una infraestructura imprescindible para el municipio y para todo el Raiguer. El solar ya está comprado desde hace años y el proyecto estaba encarrilado, pero con el PP no se ha hecho ningún paso real para poner las obras en marcha", ha dicho.

Con todo, Payeras ha reclamado al Consell "menos propaganda y más responsabilidad institucional". "Las personas mayores y sus familias no pueden esperar hasta 2030 para tener los recursos que necesitan hoy", ha concluido.