MÉS adelanta que no aprobará el techo de gasto sin conocer los Presupuestos: "Podemos ser ingenuos pero tontos no"

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha anunciado que no aprobará el techo de gasto propuesto por el Govern si antes no conocen los Presupuestos Autonómicos de 2025 porque en la formación "pueden ser ingenuos pero tontos no".

De esta manera se ha expresado el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes, en el que ha rechazado la posibilidad de que puedan dar luz verde a esta senda de gasto si el Govern "no tiene voluntad de cambiar su política presupuestaria".

En ese sentido, ha criticado que el Govern "no la quiere cambiar", puesto que no ha aprobado una modificación del canon del agua para los grandes consumidores o la creación de un impuesto para los 'rent a car' que vengan de la península.

No obstante, ha aclarado que su formación acudirá a la llamada del Ejecutivo para negociar pero ha indicado que no aprobarán el techo de gasto si después pretende negociar con Vox los presupuestos, para destinar 20 millones para la "segregación lingüística".