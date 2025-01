MÉS advierte que no apoyará las propuestas del Gobierno en vivienda si no extiende el gravamen de compra a comunitarios

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha adelantado que el Ejecutivo central no podrá contar con su apoyo a las medidas en materia de vivienda presentadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no amplía el aumento de impuestos a la compra de vivienda por parte de extranjeros comunitarios.

Así lo ha asegurado el coordinador de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, al señalar que la mayoría de compradores no residentes en Baleares son de oriden alemán, escandinavo, italiano, británico y sociedades anónimas y limitadas, por lo que, a su modo de ver, esta propuesta "no soluciona" el problema de vivienda que sufren los baleares.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca se ha mostrado "muy críticos" esta medida porque, desde su punto de vista, la solución "no pasa por diferenciar a las personas según su origen o nacionalidad", sino por "el uso que quieran dar a la vivienda".

"MÉS per Mallorca quiere que las casas sean para quien reside en ellas y no por especular, por eso no se trata de subir los impuestos a estadounidenses, chinos o argelinos, sino sólo permitir su compra a quien las quiera para vivir, tanto si ha nacido en Ariany, como si ha nacido en Girona, Glasgow, Hamburgo, El Cairo o Hanoi", ha defendido.

Por estos motivos, Apesteguia ha tildado la medida de "xenófoba" y "aporófoba", ya que "afectaría a nacionalidades y no a comportamientos", puesto que las personas con capacidad económica "siempre se las podrán saltar".

El diputado en el Congreso de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha alertado del "peligro" de que estas medidas quieran tramitarse con una Ley del Suelo "desregularizadora que compre el marco mental del PP".

En cualquier caso, Vidal sí ha aplaudido la regulación del alquiler turístico para que tribute como un negocio, cuestión "largamente reivindicada en sus intervenciones parlamentarias".

Asimismo, ha apuntado que desde MÉS por Mallorca han considerado que "no debería bonificarse a las personas que pongan sus propiedades en alquiler habitual a un precio asequible", sino que "deberían penalizarse fiscalmente los comportamientos abusivos".