MÉS afirma que han "puesto las bases" para "hacer de Baleares un territorio más soberano, sostenible e igualitario"

Los diputados de MÉS per Mallorca han exhibido en sus escaños un letrero verde con el mensaje 'to be continued' durante el último pleno de la legislatura

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha afirmado este martes, coincidiendo con la celebración del último pleno de la legislatura, que en estos cuatro años han "puesto las bases" para "hacer de Baleares un territorio más soberano, sostenible e igualitario".

En un comunicado, Ferrà ha defendido que MÉS ha "trabajado hasta el último momento para sacar adelante las medidas que la ciudadanía isleña necesita". Como ejemplo ha citado la aprobación de la ley de salvaguarda del patrimonio inmaterial, el último punto del orden del día del pleno de este martes.

Además, desde MÉS per Mallorca han valorado otras leyes impulsadas esta legislatura como la Ley de Cambio Climático, la de Residuos, la de Vivienda o la de Memoria Democrática, que han calificado de "leyes pioneras y valientes". Para Ferrà, estas medidas surgen con un objetivo común, "poner las personas en el centro de las políticas".

Los diputados de MÉS per Mallorca han exhibido este martes en sus escaños un letrero verde con el mensaje 'to be continued' ("continuará").