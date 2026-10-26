MÉS celebra el acuerdo con Podemos y contrapone su "discreción" con la forma de negociar en el resto de España

El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por Més Mallorca, Lluís Apesteguia (c), a su llegada a la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear.- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha celebrado el acuerdo alcanzado para que Podemos se sume a la coalición Ara Més-Front Ampli y ha contrapuesto "la discreción y la confianza" de su forma de negociar con lo ocurrido en el resto de España.

"Siempre y en todo momento defendimos que era necesaria una candidatura conjunta de la izquierda soberanista y alternativa. Ha sido nuestra apuesta, hemos trabajado de forma discreta y eso ha sido diferencial dentro de la forma de negociar que hemos visto en el resto del Estado, que no consideramos que fuese la adecuada", ha dicho.

El acuerdo, rubricado la noche de este domingo, permitirá que Podemos se sume a la coalición Ara Més-Front Ampli y su coordinadora en Baleares, Lucía Muñoz, vaya de 'número tres' en la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque en calidad de independiente.

"Con discreción y confianza hemos llegado a un acuerdo que facilitará que todos los votantes de izquierdas que ven estas elecciones como un momento de esperanza e ilusión para transformar las cosas tengan una papeleta con la seguridad de obtener representación y la capacidad de incidir en la política estatal", ha subrayado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament.

Preguntado por un supuesto llamamiento al voto útil para el PSIB, Apesteguia ha considerado que en el archipiélago "no se ha visto masivamente" estos movimientos como sí ha sucedido en el resto del país. "No soy partidario de usar el argumento del voto útil. El voto desde la resignación nunca es útil", ha sostenido.

A su parecer, la papeleta de la coalición Ara Més-Front Ampli, que liderará Carme Gomila, "es difícil de cuestionar que tiene la seguridad de obtener representación" y, por lo tanto, "tendría poco fundamento hacer un llamamiento así".

"No me preocupa en absoluto. Lo que nos moverá a la coalición es ofrecer propuestas a la ciudadanía que solucionen sus problemas diarios. No haremos un discurso del miedo, del oportunismo o de la resignación", ha sentenciado.