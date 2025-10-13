MÉS critica la "alianza" entre Cort y Pryconsa para expulsar a 200 personas de Son Bordoy para edificar una urbanización

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha advertido de la "alianza" entre el Ayuntamiento de Palma y la promotora Pryconsa para desahuciar a 200 personas de los terrenos de Son Bordoy, con el objetivo de "favorecer el negocio especulativo" con la construcción de una nueva urbanización.

Con estos términos ha alertado la portavoz de los ecosoberanistas en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, de la reactivación de este proyecto urbanístico en la zona, después de que las personas que viven allí hayan recibido las respectivas órdenes de desalojar los terrenos.

Truyol ha indicado que estas personas viven en infraviviendas en Son Bordoy desde hace años, después de haber sido desahuciadas previamente de la zona de Can Pere Antoni para construir otros bloques de viviendas e instalarse allí.

De este modo, ha recriminado a la corporación municipal que ahora les "condene a vivir en la calle", porque "no les da ningún tipo de alternativa habitacional" y los precios del mercado son "totalmente inaccesibles para estas familias en situación de vulnerabilidad".

Truyol ha calificado este procedimiento de "crueldad urbanística" y "negligencia histórica" porque, a su juicio, el PP "hace lo que ha hecho siempre". Así, ha explicado que hace 30 años el exalcalde de Palma Joan Fagueda echó a estas familias de Can Pere Antoni y ahora el alcalde de Palma, Jaime Martínez, estaría "repitiendo la historia con más violencia y crudeza".