MÉS critica la "falta de previsión" del Ayuntamiento de Marratxí ante las fuertes lluvias - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "falta de previsión" del Ayuntamiento ante las fuertes lluvias y tormentas que afectaron a Mallorca el miércoles.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han denunciado públicamente que las precipitaciones provocaran problemas que ya habían sucedido en el pasado como pasos de vías inundados, imbornales con suciedad acumulada y vertidos de aguas residuales en los torrentes.

A su juicio, es "especialmente grave" que esto haya sucedido en una jornada en la que Emergencias activó la alerta naranja y había pedido precaución ante la posibilidad de que las precipitaciones fuesen especialmente intensas.

"Esto no nos ha cogido por sorpresa, sabíamos que iba a llover y cuáles son los puntos de Marratxí que tienen problemas cada vez que llueve con cierta intensidad. El trabajo de un gobierno es anticiparse", ha señalado la portavoz de MÉS en el Ayuntamiento, Aina Amengual.

La ecosoberanista ha apuntado que, pese a que se produjeron incidencias, estas podrían haber sido mayores si las lluvias hubiesen tenido "toda la intensidad que potencialmente podían tener".

"Todavía podemos que dar las gracias de que no haya llovido más. Pero la seguridad de los 'marratxiners' no puede depender de tener suerte. Una previsión meteorológica puede quedarse corta y algún día nos podemos encontrar con más agua de la prevista. Si ese día los puntos críticos están así, podemos acabar literalmente con el agua al cuello", ha advertido Amengual.

La portavoz ha sido especialmente crítica con el alcalde, Jaume Llompart, y el primer teniente de alcalde, Pedro Bestard, a quienes ha reprochado su falta de actuación.

"Gestionar no es llegar con la escoba cuando el agua ya ha entrado, es haber limpiado antes de que empiece a llover, conocer los puntos conflictivos, mantenerlos en condiciones y actuar preventivamente cuando Emergencias avisa que llega un episodio importante", ha remarcado.