MÉS insta al Consell de Mallorca a adquirir el archivo de Josep Costa i Ferrer 'Picarol'

Coll y Perelló. - MÉS

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha instado este viernes al Consell de Mallorca a actuar con "celeridad y responsabilidad" para adquirir el fondo documental del artista y activista cultural Josep Costa i Ferrer, 'Cascabel', un conjunto formado por más de 40.000 documentos, 5.000 fotografías y 300 obras de arte, actualmente expuesto en la galería de Adrià Codina de Lleida y puesto a la venta por 387.350 euros.

La formación ecosoberanista remarca que se trata de uno de los legados privados más completos sobre un creador balear del siglo XX y que una parte muy significativa de la documentación está directamente vinculada a Mallorca, desde el mundo artístico y arqueológico hasta las relaciones sociales, urbanísticas y patrimoniales de la isla.

MÉS ha recordado también que Costa i Ferrer murió a Palma, ciudad donde desarrolló una parte esencial de su trayectoria profesional y vital.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha subrayado que el fondo es de un valor histórico "incalculable" y que su carácter único hace imprescindible que sea preservado en manos públicas.

"No podemos permitir que un legado esencial para entender la Mallorca del siglo XX acabe fuera de las Islas. Hablamos de un archivo que explica quién somos y cómo hemos llegado hasta aquí, con información clave sobre patrimonio, cultura, urbanismo y relaciones internacionales. El Consell tiene que actuar con valentía y rapidez", ha afirmado.

Perelló ha remarcado que el archivo contiene información de gran interés público como correspondencia con artistas de renombre, catálogos de exposiciones --incluyendo muestras de Picasso y Dalí en Palma--, documentación sobre las Galeries Costa, materiales arqueológicos y también los primeros proyectos de la urbanización de Cala d'Or. "Este es un fondo que tiene que estar al alcance de la ciudadanía y de la investigación universitaria, no cerrado en un despacho privado", ha concluido.

Por su parte, la edil en Palma Kika Coll ha advertido que existen otras administraciones públicas interesadas en adquirir el fondo, como la Generalitat de Catalunya, lo que incrementa la urgencia de actuar.

"Palma tiene una relación directa, profunda e histórica con 'Picarol'. Parte de su obra, de sus galerías y de su vida transcurrió aquí. Por eso es imprescindible que este legado se quede en Mallorca y especialmente accesible para la ciudad", ha señalado Coll.

La regidora ha remarcado que el fondo no solo aporta información artística, sino también social y patrimonial, y que puede nutrir investigaciones futuras. "De este archivo pueden salir centenares de tesis y estudios. No podemos dejar que se marche fuera. Sería una pérdida irreparable", ha añadido.

Los ecosoberanistas han pedido al Consell que inicie los trámites para la adquisición inmediata del fondo y que lo haga en coordinación con el resto de instituciones culturales de las Islas, "garantizando que este tesoro documental y artístico quede al alcance de la ciudadanía".