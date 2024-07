MÉS insta a Galmés a explicar las "razones ocultas" de su pacto con Vox para mantenerse en la presidencia del Consell

El portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha instado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, a explicar las "razones ocultas" de su pacto con Vox para mantenerse en la presidencia de la institución insular.

En nota de prensa, el portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, ha instado al presidente, Llorenç Galmés, ha explicar las "razones ocultas" de su pacto con Vox tras asegurar que los consellers del partido que lidera Santiago Abascal continúan formando parte del gobierno insular. Según Alzamora, "solo desde la existencia de algún oscuro interés se entiende que el pacto continúe vigente".

Así, el portavoz ecosoberanista ha remarcado que la razón esgrimida por Vox para romper los acuerdos de gobierno en todo el estado tiene una especial incidencia en el Consell, la administración que tiene transferidas las competencias en materia de menores. "No se explica que el Consell, a través del IMAS, sea el encargado de atender los menores que llegan a Mallorca y que Vox se mantenga en el gobierno si realmente esta es la razón esgrimida", ha opinado.

De hecho, el portavoz de MÉS ha recordado que este mismo jueves los dos socios votaron de manera diferente a una propuesta de Vox relativa a política migratoria. Todo y las desavenencias en este tema, ha insistido Alzamora, los dos partidos se mantienen al margen de las directrices fijadas por Abascal. "Galmés tiene que explicar qué acuerdo tiene con ellos y en base a qué. Todo hace pensar en algún pacto que va allá de las ideologías políticas", ha incidido.

Del mismo modo, Alzamora ha instado los conseller de Vox a abandonar el gobierno insular y ser "coherentes" con su discurso. "Los dos consellers de Vox que forman parte del gobierno insular tendrían que marcharse por voluntad propia y demostrar que no se mueven por intereses personales y económicos. Si antes ya no tenían credibilidad ahora mucho menos", ha subrayado.

Ante este panorama, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, no ha escondido su preocupación y ha asegurado que "una vez más Llorenç Galmés continúa en manos de sus socios". "No sabemos quién toma las decisiones y en base a qué criterios; solo sabemos que el Consell ha sido moneda de cambio y esto es un peligro para el conjunto de la sociedad mallorquina", ha considerado.

Con todo, Alzamora ha reclamado que Galmés actúe "con responsabilidad". "El IMAS no puede dejar de cumplir con sus obligaciones y tiene que continuar funcionando y atendiendo a los menores que sea necesario. Galmés no puede dar la espalda a una problemática como esta y tiene que priorizar el bienestar de las personas por encima del cargo y de los intereses personales y partidistas", ha concluido.