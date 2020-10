MÉS lleva al Parlament la propuesta de Plataforma per la Llengua para que el catalán sea oficial en la Unión Europea

PALMA DE MALLORCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de MÉS per Mallorca y Més per Menorca han registrado en el Parlament balear una propuesta impulsada por la Plataforma per la Llengua para que el catalán sea declarado oficial en la Unión Europea.

En concreto la proposición no de ley pretende que el Parlament inste al Gobierno de España a solicitar la oficialidad del catalán en Europa.

Según ha informado la Plataforma en una nota de prensa, trasladaron la propuesta a los grupos parlamentarios el año pasado, dentro de una campaña de compromisos electorales a favor de la lengua en los territorios de habla catalana.

El redactado presentado por MÉS per Mallorca añade al texto inicial dos cuestiones que han aplaudido desde la Plataforma. Se incluyen los precedentes para pedir la oficialidad del catalán en los años 1987 y 2002 y también "la voluntad para que el Parlament Balear, el Parlamento de Cataluña y las Cortes Valencianas coordinen sus acciones y unan esfuerzos para que el reclamo sea posible".

La Plataforma ha recordado que dentro de la campaña por las autonómicas lograron "el compromiso de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, para instar al gobierno español a solicitar la oficialidad del catalán en la Unión Europea".

Según la entidad, el hecho de que el catalán no esté considerado oficial en la UE "implica una desprotección de los derechos de los catalanohablantes".