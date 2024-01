MÉS no asistirá a la gala de los premios Ciutat de Palma

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha anunciado este jueves que ningún representante de la formación acudirá el próximo sábado 20 de enero a la gala de proclamación y entrega de los premios Ciutat de Palma.

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha argumentado su ausencia en "la decisión del PP de convertirlos en bilingües y de volver a la crispación de épocas pasadas".

El regidor Miquel Àngel Contreras ha recordado que desde su creación, los galardones han sido un referente en cuanto a la defensa del catalán y la divulgación de la creación literaria en la lengua propia.

"El alcalde ha vuelto a la crispación generada por sus predecesores, cuando ya existen centenares de premios similares en lengua castellana a escala estatal e internacional", ha añadido Contreras.

El edil ha lamentado que el PP haya roto el consenso en esta materia y en contra de la opinión del sector y de los propios escritores, por su "enfermiza obsesión" por politizar e instrumentalizar cualquier cuestión desde el anticatalanismo.

MÉS no asistirá a la gala de los Ciutat de Palma, pero sí el próximo 18 de enero a la celebración alternativa en Can Alcover 'Lectures per la llengua: per uns Premis Ciutat de Palma en català', que ha convocado la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, la Obra Cultural Balear (OCB) y el PEN Català.