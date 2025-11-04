MÉS no participará en tres comisiones de los Presupuestos de Cort de 2026 por no tener la documentación un día antes

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha anunciado que no participará en tres de las comparecencias para presentar los Presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2026, por "imponer un calendario sin dejar a la oposición las 24 horas de rigor necesarias para poder estudiar la documentación".

Los ecosoberanistas han criticado que el Consistorio haya optado por organización, con el "apoyo de Vox", que hace "inviable" una revisión "rigurosa y transparente" de las cuentas municipales, según han explicado en MÉS per Palma en un comunicado.

La portavoz de la formación, Neus Truyol, ha argumentado que esta decisión es "un nuevo ataque" a los derechos democráticos de los grupos municipales y, en definitiva, a los de los ciudadanos de Palma.

Por este motivo, la formación no ha asistido a las comparecencias de Movilidad, Hacienda y de Medio Ambiente, que han sido anteriores a las 24 horas mínimas que exige la formación para "poder revisar de manera adecuada la documentación".

"No se puede hacer un control efectivo de los presupuestos con tan poco tiempo para analizarlos. Como mínimo hay que tener 24 horas, si realmente quieren que haya debate y fiscalización, y no una simple escenificación informativa", ha reprochado.

En ese sentido, ha recalcado que los presupuestos son una "herramienta clave" para conocer las prioridades de un gobierno, por lo que "no puede ser" que el equipo de gobierno quiera hacer este proceso "deprisa y corriendo para evitar preguntas incómodas o revisiones en profundidad por parte de la oposición".

"Esto no va de tiempos o de agendas, va de respeto democrático. Cuando impiden MÉS per Palma revisar con rigor las cuentas, niegan este derecho también a todos los votantes, que quieren una Palma más justa, transparente y responsable. Por estos motivos, MÉS no participará en un simulacro de transparencia porque la ciudadanía de Palma merece debate, control y respeto institucional. La política no se puede reducir a propaganda", han mantenido.

De hecho, los ecosoberanistas han censurado que el PP "repite el mismo esquema" del año pasado con "prisa, opacidad y menosprecio al trabajo de la oposición".

"Esta manera de proceder atenta contra los principios básicos de la transparencia, el buen gobierno y degrada la función de control institucional que tienen que tener todos los grupos municipales. MÉS practica una política democrática mientras la derecha hace demagogia y esconde información", ha concluido Truyol.