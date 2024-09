MÉS per Mallorca considera un tema "privado" y el PSIB un hecho "legal" que Alzamora se construya una piscina

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado este lunes un tema "privado" y el PSIB un hecho "legal" que el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, haya construido una piscina en su propiedad pese a que el programa electoral de la formación en las pasadas elecciones proponía prohibir la construcción de nuevas piscinas.

En una rueda de prensa en el Parlament, Apesteguia ha admitido no haberle pedido explicaciones a Alzamora sobre estas informaciones, ni tampoco en relación a una supuesta venta de un inmueble de su propiedad a una persona extranjera.

El portavoz parlamentario no ve "ninguna incongruencia" en la postura de Alzamora y ha calificado esta situación como un hecho "privado". "No tengo por norma comentar la vida particular de las personas que se dedican a la política, porque me interesan lo mismo que las personas que se dedican al periodismo", ha declarado el diputado al ser preguntado por esta materia.

El ecosoberanista ha insistido en que la propuesta de su partido es clara y ha hecho hincapié en la necesidad de "no confundir nunca no residentes con extranjeros". "Nosotros nunca discriminaríamos a nadie en función de su nacionalidad, eso lo hacen otros partidos que tienen el apoyo de algunos medios de comunicación", ha manifestado en relación a su propuesta para limitar la compra de inmuebles a no residentes.

También ha sido preguntado por esta materia el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha considerado un hecho "legal" la construcción de la piscina porque la normativa lo permite.

"No opino de lo que hacen las personas en el marco de la legalidad en su ámbito privado", ha declarado.

Además, Negueruela ha censurado que desde el PP se busque "atacar con temas personales a líderes políticos de la izquierda" y ha dicho que no entrarán en ese "juego". Según su opinión, el PP es el "partido más insostenible de la historia" y que el más "ilegalidades ha cometido"

Consultado por los medios sobre si no ve una contradicción en el partido ecosoberanista, ha señalado que no entra "en cuestiones personales para cuestionar las dinámicas de los partidos".