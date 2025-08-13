MÉS per Mallorca denuncia "un nuevo episodio de castellanización" en las webs institucionales del Consell

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell ha denunciado públicamente este miércoles "un nuevo episodio de castellanización" en las webs de la institución insular.

Según ha informado este miércoles la formación en nota de prensa, el caso más reciente afecta al formulario de inscripción a los Premis Mallorca. "A pesar de iniciarse a través de la sede electrónica del Consell, deriva a una web externa íntegramente en castellano, sin ninguna opción de realizar el trámite en la lengua propia de Baleares", han explicado.

En este sentido, la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que "esto no es un hecho asilado" y que "llueve sobre mojado".

Perelló ha detallado que primero el PP "eliminó el dominio .cat de los portales institucionales", después "priorizó la entrada en castellano en las webs del Consell" y este año "ha aumentado el número de categorías en castellano de los Premis Mallorca".

La portavoz ha lamentado que "cada paso que da el PP es un paso atrás en la normalización lingüística y en el respeto a nuestra identidad colectiva".

Según Perelló, estas actuaciones responden a "una estrategia pactada con la extrema derecha". "El PP se arrodilla ante los intereses de Vox y acepta sus exigencias sin oponer resistencia", ha criticado. "El resultado es un Consell que, en lugar de defender la lengua catalana, la menosprecia y la relega a un papel secundario", ha añadido.

Para MÉS per Mallorca, esta deriva no solo supone "un ataque frontal a la lengua catalana, sino también a la cultura y el autogobierno de la isla". La portavoz ha añadido que, "cuando atacan la lengua, atacan nuestra capacidad de ser y decidir como pueblo".

"Están desmantelando, pieza a pieza, el consenso social e institucional que durante décadas ha permitido avanzar en la defensa del catalán y de la cultura propia", ha asegurado.

Así, la formación ha exigido la rectificación inmediata y la garantía de que "todos los contenidos, trámites y formularios institucionales del Consell estén disponibles, como mínimo, en catalán".

Además, MÉS ha instado al PP a "dejar de utilizar la institución insular como instrumento para ejecutar las políticas lingüísticas regresivas impuestas por Vox".