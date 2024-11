MÉS per Mallorca insiste en que los presupuestos "carecen de proyecto de futuro, suponen recortes y no dan soluciones"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa del Parlament.

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa del Parlament. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha defendido su enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos al considerar que "carecen de proyecto de futuro", suponen recortes, no contemplan suficiente presupuesto en materia de vivienda o transporte y que "no ofrecen soluciones ni afrontan estructuralmente los problemas".

Así lo ha señalado este lunes el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa en la que ha criticado que en las cuentas para 2025 se consolidan los recortes fiscales del PP que, a su parecer, benefician a las clases más acomodadas en detrimento de los servicios que se dan a la mayoría social.

Apesteguia ha justificado la devolución de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio porque tras "muchos presupuestos expansivos" por primera vez vuelve a haber recortes. Como ejemplo, ha lamentado que la aportación a los Consells insulares baje a causa de "rebajar los impuestos a los más ricos".

Por otra parte, ha echado en falta que la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) no se haya llevado a cabo antes de la puesta en marcha de los presupuestos.

Entre otras cuestiones, el portavoz ha considerado insuficiente la partida destinada a ciencia, innovación y desarrollo que supone el 0,66 por ciento del presupuesto, teniendo en cuenta que en 2030 la Ley de la ciencia obliga a destinar el 2 por ciento.

Desde MÉS per Mallorca ven insuficiente el presupuesto destinado a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y al Consorcio de Transportes de Mallorca, así como a las políticas de vivienda. En esta línea, ha hecho referencia a la oficina antiokupación solicitada por Vox. "Nos preocupa muchísimo que esto sea la apuesta en vivienda del Govern", ha aseverado.