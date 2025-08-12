MÉS per Mallorca pide la comparecencia de Fernández en el Parlament por la no publicación de los datos de discapacidad

Archivo - La nueva consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante la toma de posesión. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, por el incumplimiento de una proposición no de ley (PNL) sobre la publicación de los datos del servicio de valoración de discapacidad.

La formación ecosoberanista ha registrado este martes en el Parlament la solicitud de comparecencia de la consellera, remarcando la importancia de conocer los datos que afectan a políticas públicas y, en especial, las de discapacidad.