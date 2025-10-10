MÉS per Mallorca pide crear un tramo municipal del impuesto de turismo sostenible

Representantes de MÉS per Mallorca en la asamblea municipalista de la formación. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado que se cree un tramo municipal del impuesto de turismo sostenible para que los ayuntamientos puedan modificarlo y reinvertirlo en los municipios.

Esta es una de las medidas que ha acordado la asamblea municipalista de MÉS per Mallorca que se ha celebrado este jueves en Marratxí y en la que han debatido sobre la gestión de esta tasa, según ha explicado la formación ecosoberanista en un comunicado.

Esto supondría que el impuesto continuaría siendo autonómico pero que aquellos ayuntamientos que lo deseen "puedan incrementarlo en la medida que consideren" y que aquello recaudado en este tramo se "destine, íntegramente, al municipio".

Actualmente el ITS es una cuota tributaria autonómica con varios tramos dependiendo del establecimiento turístico. Este aspecto se mantendría pero los ayuntamientos tendrían "capacidad reguladora si quisieran sumar un nuevo tramo municipal".

En la asamblea también se ha tratado la Ley de Proyectos Estratégicos Residenciales o "Ley de los pelotazos en suelo rústico", como la ha bautizado la diputada de MÉS Maria Ramon, quien ha trasladado toda la información sobre los detalles y las consecuencias de la normativa.