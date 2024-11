MÉS per Mallorca propone destinar los dos millones de euros para promoción turística a diversificar la economía

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de MÉS per Mallorca ha presentado dos centenares de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales de Baleares para 2025, entre las que destaca la propuesta de destinar los dos millones de euros previstos para la promoción turística a proyectos de innovación e investigación que permitan "transitar hacia la diversificación económica".

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, han presentado una enmienda a la totalidad a esta partida presupuestaria, que va destinada a la asistencia a ferias turísticas como la World Travel Market o la ITB de Berlín.

"Necesitamos abandonar el monocultivo turístico, transitar hacia el decrecimiento turístico y diversificar la economía", ha argumentado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. A juicio del partido, la promoción turística "resulta incomprensible" si se tiene en cuenta "el escenario de colapso que vive Baleares".

Además, el grupo parlamentario ha presentado otras enmiendas para aumentar en 14 millones de euros la inversión en innovación e investigación, otros tres millones para las micropymes y el tejido industrial y dos millones más para la agricultura y la pesca.

En concreto, se ha propuesto destinar 700.000 euros a una "bioincubadora" en el Parc Bit, 186.000 euros en becas de investigación, 200.000 en proyectos, un millón para aumentar el personal investigador y diez millones para un nuevo centro universitario en Nou Llevant, el 'Campus Palma Tech'.

Las políticas de innovación, que ahora están separadas de las de investigación, "deberían ser estratégicas, pero no tienen el peso que deberían tener no solo en el conjunto de los presupuestos del Govern, sino de la conselleria titular", ha reclamado MÉS per Mallorca.

"No se asume el problema de la dificultad de la ejecución de inversiones que tiene la conselleria y el conjunto del Govern, y el anuncio de una Unidad Aceleradora de Inversiones o de Proyectos Estratégicos es un 'déjà vu' incumplido de los presupuestos de 2024. No se da ninguna garantía de que este año tenga más éxito", ha apostillado Apesteguia.

Por otra parte, en materia de empresa, empleo y energía han planteado enmiendas que, de ser aceptadas, sumarían 39,7 millones de euros en diferentes inversiones. Entre ellas, 3,3 millones para la adaptación al cambio climático y 800.000 para luchar contra la siniestralidad laboral, así como las planteadas para micropymes y el tejido industrial.

En cuanto a la agricultura y la pesca, las enmiendas van dirigidas a dotar con un millón de euros el apoyo al sector primario, con 400.000 las ayudas para construir un matadero de aves cooperativo en Inca o 500.000 para apoyar la creación de mercados de payeses en los municipios.