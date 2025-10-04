PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca reclama una auditoría "inmediata" sobre el estado de las vías del tren, en una Proposición No de Ley (PNL) sobre los "retrasos" y la "falta de mantenimiento" del servicio que ha sido registrada por la formación ecosoberanista en el Parlament.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que ha registrado una PNL en el Parlament en la que exige, entre otras, una auditoría sobre el estado de las vías del tren. El grupo entiende que "una de las causas de los retrasos son las limitaciones temporales de velocidad sobre algunas partes del trazado, que obligan a circular más despacio y, por lo tanto, a tener trayectos más largos".

"El problema, pero", ha argumentado el diputado de MÉS Ferran Rosa, "es que estas eventualidades son demasiado a menudo estructurales, haciendo que algunos servicios se retrasen sistemáticamente más de lo que indican los horarios". Algo que "tiene impacto en los usuarios que, no solo tardan más tiempo en hacer el trayecto, sino que, en general, no disponen de esta información".

Resolver esta situación "pasa necesariamente por la mejora del estado de la vía, que permita la explotación a la velocidad óptima y, mientras esto no sucede, por una mejor transparencia e información hacia los usuarios", ha considerado Rosa.

Por eso, en la iniciativa parlamentaria también se insta al Govern a modificar los horarios cuando persistan limitaciones temporales de velocidad que impidan cumplir con los previstos. MÉS propone, también, adaptar los horarios del TIB a estas circunstancias que impiden los enlaces, particularmente en los municipios que dependen de la conexión tren-bus, como Alaró, Consell, Mancor de la Vall, Selva, Maria de la Salut, Sant Joan, Campanet y Búger, entre otros.

Finalmente, para mejorar la calidad del servicio, desde MÉS per Mallorca se pide incrementar, de manera "inmediata", el personal de estaciones, a los efectos de asegurar que no se producen acontecimientos como el del pasado día 22 de septiembre en el apeadero de Constància/Hospital de Inca, cuando no se abrieron las puertas y los usuarios no pudieron hacer uso del servicio.