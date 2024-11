MÉS per Mallorca reclama al Consell y a Cort la reapertura del Museu Marítim tras un año cerrado al público

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Jaume Alzamora, y la regidora de MÉS per Palma en Cort, Kika Coll.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Jaume Alzamora, y la regidora de MÉS per Palma en Cort, Kika Coll. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Consell y al Ayuntamiento de Palma la reapertura del Museu Marítim, que lleva un año cerrado al público debido a su "desidia y falta de voluntad".

Así lo han expresado este viernes la regidora de MÉS per Palma Kika Coll y el portavoz de MÉS per Mallorca en la institución insular, Jaume Alzamora, quienes también han lamentado que el convenio por el cual el Consistorio cede el espacio de Ses Voltes como sede del museo no ha sido renovado desde que caducara en julio de 2023.

"Justo después de que el PP asumiera tanto la alcaldía de Palma como la presidencia del Consell de Mallorca", ha apuntado la formación ecosoberanista en un comunicado, que ha acusado a la institución insular de "vulnerar la legalidad" al seguir usando las instalaciones con el convenio caducado.

Según Alzamora, esto demuestra que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, decidió cerrar el museo "porque el convenio no estaba en vigor, y no por otra causa". Sin convenio, ha remarcado, no se pueden llevar a cabo las reformas para adecuar las instalaciones del museo, por lo que han instado a ambas administraciones a firmar uno nuevo.

Por su parte, Coll ha lamentado la "dejadez" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ha acusado al equipo de gobierno municipal de actuar en connivencia con el Consell "para tapar el cierre del Museu alegando deficiencias", cuando lo que realmente hay es "poco interés en mantenerlo".

La regidora también ha censurado las "prisas" del alcalde "para poner en marcha un nuevo megamuseo para turistas en el edificio de GESA" mientras paraliza la reapertura del Museu Marítim. "Nos resulta sospechoso", ha zanjado.