MÉS per Mallorca reclama al Govern el traspaso de las competencias de agricultura al Consell

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, en rueda de prensa - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para reclamar al Govern el inicio inmediato del proceso de traspaso de las competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.

Según ha criticado la formación, el Ejecutivo autonómico ha incumplido la ley agraria de 2019, que establecía un plazo de cinco años para hacer efectivo el traspaso, y, además, ha eliminado esta obligación del nuevo anteproyecto de ley agraria.

Esta decisión, para los ecosoberanistas, constituye "un ataque directo al autogobierno insular" y "un menosprecio" hacia el Consell de Mallorca, que continúa sin tener unas competencias que Menorca, Ibiza y Formentera gestionan desde 1999.

Para la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, la institución insular es la "administración natural" para gestionar el territorio, el paisaje y el campo. "Sin estas competencias, el Consell no puede impulsar políticas reales para proteger el suelo rústico y apoyar a la payesía", ha considerado.

Igualmente, han rechazado el anteproyecto de la ley agraria porque "vacía de contenido" la protección del suelo rústico y "reduce la capacidad de actuación" de los consells insulares.

Según han criticado, el texto elimina figuras como las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA) y permite nuevos usos en suelo rústico "sin control ni condicionamiento al planeamiento territorial" que "abren la puerta a una nueva ola de especulación y presión urbanística".

"No solo desprotege el territorio, sino que recentraliza competencias que por derecho corresponden al Consell de Mallorca, es un paso hacia atrás en la descentralización institucional y una muestra clara de menosprecio hacia Mallorca", ha sostenido Perelló.

En este sentido, ha reivindicado que su formación defiende un Consell "fuerte y útil" con capacidad "real" para gobernar "Mallorca desde Mallorca". "Sin payeses no hay territorio vivo, y sin competencias no hay herramientas para garantizar el futuro de nuestro campo", ha concluido.