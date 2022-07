MÉS per Mallorca registra una PNL para exigir al Gobierno que no incremente el gasto militar

Los grupos del Pacte presentan una PNL para evitar el desperdicio alimentario - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una Proposición No de Ley para exigir al Estado español que no incremente el gasto militar y que "abandone la escalada militarista" después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un crédito extra de 1.000 millones de euros para gasto militar, respondiendo al compromiso adquirido en relación a aumentar este gasto hasta llegar al 2% del PIB en un plazo de ocho años.

La formación ecosoberanista ha destacado en un comunicado que este hecho supone doblar los más de 10.000 millones de presupuesto con el que cuenta actualmente Defensa. Por ello, su PNL también insta al Gobierno a rectificar y no incrementar este gasto militar y a destinar la cantidad del crédito a un reparto equitativo entre las Comunidades Autónomas infrafinanciadas para destinarlo a políticas sociales o de refuerzo de los servicios públicos.

Según MÉS, es necesario tener en cuenta que, en 2021, el gasto militar del OTAN fue de 1.175.332 millones de dólares, un 56% del gasto militar mundial, mientras que los estados miembros solo representan el 12% de la población mundial. En este sentido, el diputado Joan Mas 'Collet' ha apuntado que "estas cifras indican el grado de militarización de los estados miembros del OTAN y la desproporcionalidad respecto a los estados señalados como una amenaza, como pueden ser Rusia, con un gasto de 66.000 millones de dólares, o China, con casi 295.000 millones de dólares".

El diputado ha asegurado que la OTAN es una organización centrada únicamente en el hecho militar "capaz de obligar al Estado español a gastar, que no invertir, en armamento más allá de la crisis económica de turno".

Por su parte, el coordinador general de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha destacado que "el militarismo implica que la industria armamentística se beneficie, sin importar el bando, y que se priorice la financiación a I+D de tecnología aplicada en la guerra en detrimento de la investigación destinada a la autogestión energética, a la erradicación de enfermedades, al gasto en bienestar social, sanidad o educación, entre otros".

En este sentido, Apesteguia ha recordado que el Estado destina actualmente 861 millones de euros en I+D militar mientras que solo destina 287 a I+D sanitaria; o que destina 2.341 millones de euros en programas especiales de armas mientras que dedica la misma cifra a la ayuda oficial al desarrollo, que es el séptimo exportador de armas del mundo y que es el 17º país con mayor gasto militar.

Finalmente, Apesteguia ha subrayado la necesidad de devolver al europeísmo y de "avanzar hacia una política de defensa europea, bajo control democrático de la Unión Europea y con centro en Europa".