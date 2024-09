MÉS per Mallorca reprocha a Educación su "improvisación" e "incompetencia" en la adjudicación de plazas a interinos

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha censurado la "falta de gestión" de la Conselleria de Educación y Universidades, a la que ha acusado de "improvisación, incompetencia y retraso" en la asignación de plazas a los interinos.

El partido ecosoberanista ha criticado la "incertidumbre" que se ha generado a los interinos por "no saber si empezarán a trabajar" y en cuestiones "primordiales", como la vivienda en el caso de tener que irse a otra isla.

En una nota de prensa, MÉS ha explicado que han pedido la comparecencia del conseller de Educación, Antoni Vera, en el Parlament y han registrado una batería de preguntas dirigidas a la Conselleria para que "se esclarezcan los hechos y tener respuestas frente a la improvisación e incompetencia en la asignación de plazas de interinidad".

"Los interinos necesitan certezas y el Govern no se las da. No puede ser que no se adjudiquen plazas hasta horas antes de empezar a trabajar y que un proceso tan importante como la adjudicación de los interinos se haga en fin de semana cuando la Conselleria está cerrada y no se puede dar respuesta a los problemas que se originan", ha añadido la diputada de MÉS Maria Ramon.

Asimismo, los ecosoberanistas quieren saber por qué motivo la adjudicación de plazas de interinos acabó pocas horas antes de la incorporación de los docentes, por qué a estas alturas no se ha publicado de manera oficial el listado de adjudicaciones de los interinos o por qué un trámite tan importante como es la adjudicación de plazas, se hace en fin de semana.

Del mismo modo, han solicitado información sobre por qué la Conselleria no dispone de un sistema "estable" y "en condiciones" para evitar las "incidencias reiteradas" en este tipo de trámites, por qué motivo las plazas vacantes que se daban por un año han pasado a ser de 11 meses y por qué la Conselleria no informó antes a los interinos y centro educativos del problema que había.