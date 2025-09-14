MÉS per Mallorca rinde homenaje a Pere Sampol en Montuïri y se compromete a "mantener vivo su legado"

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha celebrado este domingo un acto de homenaje al exvicepresidente del Govern y dirigente del Partit Socialista de Mallorca (PSM), Pere Sampol, tras su fallecimiento el pasado 25 de abril, en el que se ha comprometido a "mantener vivo su legado".

El acto, abierto a la militancia, familiares, amigos y conocidos, se ha llevado a cabo esta tarde en el el patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri y ha contado con la presencia de 600 personas.

Según la formación ecosoberanista, el motivo de la elección de este emplazamiento es que esta escuela fue ideada e inaugurada por su abuelo, alcalde durante la República, un año antes de que lo asesinaran los falangistas.

El coordinador de MÉS por Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dirigido unas palabras a los asistentes en las que se ha comprometido a que la formación "continúe con el legado" de Pere Sampol que es, ha dicho, "plenamente vigente".

"Uno de los responsables de la modernización del nacionalismo mallorquín en los años 70", ha destacado, agregando que lo convirtió en "un proyecto interclasista que sabía que el país es inseparable de la gente y que la lucha por la lengua, la cultura y el autogobierno no tiene sentido sin la justicia social".

La periodista 'montuïrera' Margalida Mateu ha conducido el acto que ha contado con tres mesas redondas con personas que conocieron el líder del Partit Socialista de Mallorca (PSM) y compartieron trabajo y vida con él.

En las conversaciones se han tratado las diferentes facetas de Sampol, "un referente" del nacionalismo progresista mallorquín, defensor de la lengua, la cultura y los derechos colectivos.

El objetivo del acto, han apuntado desde MÉS, ha sido mostrr el agradecimiento de amigos, familia, compañeros y ciudadanos a su figura.

Así, se ha iniciado con una actuación de los 'xeremiers' de Montuïri y la bienvenida de la alcaldesa del municipio, Paula Amengual, quien ha subrayado que Sampol "más allá de los cargos, fue un hombre coherente, íntegro, fiel a sus valores y profundamente arraigado a la tierra".

Pere Sampol, ha concluido, era un hombre "discreto, humilde, irónico y crítico, que entendía la importancia del papel de la política para transformar la sociedad". "Para él la política no era una herramienta de poder, sino de servicio", ha destacado.

La primera mesa de conversaciones ha versado sobre la figura política de Sampol y ha contado con las intervenciones de la diputada del PSM Maria Antònia Vadell, su compañero de dirección de la formación Sebastià Serra, y el diputado del Parlament Damià Pons.

Igualmente, la segunda mesa ha descubierto el Sampol que "marcaba el rumbo y abría caminos" con Mateu Morro, con quien coincidió en la dirección del PSM y en el primer Pacte de Progrés; Tuni Allès del PSM Menorca y directora general de vicepresidencia entre 1999 y 2003, y el expresidente del Bloc Nacionalista Valencià Pere Major.

También durante el acto, varios amigos del político han desvelado detalles de "su cara más desconocida para el gran público".

La música de Glòria Julià, que ha actuado en directo, ha acompañado el acontecimiento que ha concluido con unas palabras de la familia de Sampol, en concreto de su hijo Biel y de su hermana Margalida. Además, se han proyectado dos videos sobre Sampol.

Al acto han asistido representantes de CCOO, la Obra Cultural Balear, STEI, el grupo Blanquerna, el PSIB, El PI, Mé per Menorca y Mallorca Nova.