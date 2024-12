MÉS per Mallorca ve "complicado" negociar las cuentas con el Govern: "Unos presupuestos se negocian desde el principio"

Més per Menorca no garantiza su apoyo a "nada" sin que haya "una negociación seria, es decir, con tiempo"

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha afirmado que ve "complicado" negociar ahora los presupuestos autonómicos para 2025, considerando que esta cuestión "se negocia desde el principio.

Así lo ha dicho este miércoles el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha lamentado que el Govern llame a la izquierda "sólo para solucionar problemas que han creado otros". "Uno se cansa", ha agregado.

Según el portavoz, "esto no va de una votación" --en relación con la aprobación de 34 enmiendas de Vox por un error del PP--, va de "la goberanabilidad del país y de la finalidad de la política que es solucionar problemas". En este sentido, ha criticado que PP y Vox "crean más problemas", una situación, a su parecer, "estructural".

Por ello, Apesteguia ha hecho un llamamiento a los partidos para "dar una mejor vida" a los ciudadanos, teniendo en cuenta que la "aritmética parlamentaria es compleja". "Si el Govern es capaz de decir que renuncia a pactar con la extrema derecha y de revertir las políticas nosotros somos capaces de hablar de todo", ha afirmado.

En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo recurra a la oposición "cuando hay desastres". "Hay que venir a negociar con la izquierda por convicción, por decir que con Vox no se puede gobernar", ha reclamado.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha asegurado que su formación no garantiza el apoyo a "nada" --incluido el decreto ley para tumbar las enmiendas de Vox-- sin que haya "una negociación seria, es decir, con tiempo".

En relación con los presupuestos, cuyo proyecto de ley cayó este martes en ponencia tras el voto en contra de Vox, Castells ha criticado que es "el resultado de la improvisación permanente, de la incompetencia y negligencia". "Presentas los presupuestos cuando tienes los apoyos", ha dicho en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces.

Preguntado por la posibilidad de que Més per Menorca apoye las cuentas, el menorquinista ha subrayado que "durante un año" ha apelado a la negociación pero que el Ejecutivo "ha derribado todos los puentes de entendimiento posibles".

En esta línea, ha cuestionado si sus electores entenderían que tras el decreto ley de simplificación aprobado Més per Menorca pactara los presupuestos. "No haremos nada que no seamos capaces de explicar", ha concluido.

LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En relación con la ley de simplificación administrativa, Apesteguia y Castells han explicado que si el informe de los letrados del Parlament detecta incongruencias o artículos obscuros, la Mesa podría devolver el proyecto de ley a comisión.

En caso de que fuera así, los artículos incongruentes volverían a la comisión y tras resolverlos se votarían en un pleno en una única votación conjunta. Según Apesteguia, se mantendrían la mayoría de los puntos y la "necesidad de poner solución" se pospondría un mes.

En esta línea, Castells ha relatado que el retorno a la comisión de un proyecto de ley que presente incongruencias tiene como finalidad "hacer una redacción armónica que refleje los acuerdos del pleno", de modo que no significa que se vuelva a votar todo. "Que nadie piense que esto nos salva de los 34 desastres incorporados en la ley", ha asegurado.

Igualmente, ha apuntado que "no es evidente" que el decreto ley anunciado por el Govern "solucione" la situación actual, puesto que es impugnable y contrario al Estatut y a la Constitución. "No podemos descartar que alguien recurra al Defensor del Pueblo y plantee un recurso de inconstitucionalidad", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, "debería rebajar su prepotencia" y ha criticado que los 'populares' "no saben ni lo que votan".