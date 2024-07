MÉS per Marratxí critica que Ayuntamiento "censura" actividades de entidades sociales "privándolas de espacios públicos"

La formación defenderá una moción en el próximo pleno municipal exigiendo que las entidades puedan programar "sin censuras"



PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado que el equipo de gobierno municipal, formado por PP y Vox, "censura" actividades de entidades sociales "privándolas de espacios públicos".

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha denunciado que el pacto de derechas en el Ayuntamiento, formado por PP y Vox, ejerce una "censura previa" a las entidades sociales del municipio en función de la programación lúdica y cultural que organizan.

El último caso, según la formación, tuvo lugar con motivo de del Día del Orgullo Lgtbi y a raíz de un cuentacuentos infantil promovido por la asociación portolana 'Enfangats'. La Regiduría de Participación Ciudadana, en manos de Vox, calificó "de actividad inadecuada" el cuentacuentos y denegó su lectura en un espacio municipal.

Pero este caso de "censura" y "mala gestión" de los espacios municipales "no es nuevo, tiene precedentes". Según la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, "se sabe que esta no es la primera vez que pasa y que otras entidades también han sufrido el sesgo ideológico y censurador de un equipo de gobierno obsesionado con imponer su visión de las cosas". Por este motivo, la formación ya ha registrado una moción, que se debatirá en el próximo pleno municipal del mes de julio.

MÉS per Marratxí pedirá que el actual equipo de gobierno municipal, formado por PP y Vox, apoye a todas las entidades sociales del municipio, "para que tengan libertad absoluta a la hora de realizar actividades programadas, sin tener que pasar por la criba ideológica de unos gestores políticos que ya han demostrado su mano censuradora", ha concluido Amengual.