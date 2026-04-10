MÉS per Marratxí critica la "falta total de planificación" en las obras de la red de agua potable de sa Cabaneta

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "falta total de planificación y de información" en el inicio de las obras de canalización de la red agua potable de la calle Olesa de sa Cabaneta, una de las principales vías de circulación del municipio.

La ejecución de estas obras, han asegurado los ecosoberanistas en un comunicado, se ha iniciado "sin ningún tipo de comunicación previa" a los vecinos afectados.

"No es aceptable que unas obras necesarias se conviertan en un problema diario para los vecinos por pura falta de organización y de información", ha sostenido la portavoz del MÉS en el Ayuntamiento de Marratxí, Aina Amengual.

Esta "falta absoluta de previsión", según el partido, está generando situaciones "de confusión e inseguridad viaria", dado que en algunos tramos se han colocado reservas de estacionamiento sin indicar correctamente su alcance o se han cortado tramos de la calle sin advertencia previa.

"Lo mínimo que se puede exigir al Ayuntamiento es que informe con antelación de los cortes, de los cambios de circulación y de las alternativas. Aquí no se ha hecho absolutamente nada de eso", ha lamentado Amengual.

La situación, ha detallado, es especialmente preocupante en el tramo final de la calle Olesa, donde el corte obliga a los vehículos a hacer maniobras de cambio de sentido, generando circulación en doble dirección pese a que la calle solo es de un sentido.

"Estamos viendo coches en dirección contraria, calles que se quedan sin salida sin aviso y una señalización claramente insuficiente. Esto no es solo una molestia, es un problema de seguridad", ha insistido la regidora.

Las obras, según los ecosoberanistas, también está afectando a otros servicios municipales como la recogida puerta a puerta y ha generado quejas vecinales por la falta de información y la sensación de "descontrol generalizado".