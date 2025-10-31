MÉS per Marratxí critica la "falta de transparencia" del Ayuntamiento y exige responsabilidades al alcalde

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "falta de transparencia" del Ayuntamiento y ha exigido responsabilidades al alcalde del municipio, Jaume Llompart.

Los ecosoberanistas han hecho referencia al informe anual del Mapa Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que señala que Marratxí ha pasado de ser uno de los ayuntamientos mejor valorados de Mallorca en cuanto a la transparencia, con una puntuación de 7,9 sobre 10 en 2022, a un 4,2 en 2024.

Para la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, "es muy grave" que el Ayuntamiento retroceda en transparencia mientras, a su parecer, la ciudadanía cada vez pide más acceso a la información. Así, ha acusado al alcalde de "relajar" el compromiso con el buen gobierno y la rendición de cuentas.

Según han apuntado en una nota de prensa, el informe de la UAB atribuye la bajada de puntuación a la falta de actualización de información clave, como contratos, agendas institucionales, retribuciones, resoluciones o datos sobre participación ciudadana.

"Solo hace falta mirar el portal de transparencia para comprobar el grado de abandono: la agenda del alcalde está tan desactualizada que todavía sale el anterior alcalde", ha criticado Amengual, quien ha cargado contra el gobierno municipal por "hacer pasos hacia atrás" en las buenas prácticas que durante años se habían conseguido.

"Llompart ha convertido la transparencia en papel mojado, y esto es una falta de respeto a la ciudadanía", ha sostenido la ecosoberanista, agregando que la transparencia "no es opcional, es una obligación democrática".

Desde MÉS han calificado la situación como un "retroceso democrático" y presentarán una moción en el próximo pleno para exigir la recuperación de los estándares de transparencia y la puesta en marcha de un plan de actualización y mejora del portal web institucional.