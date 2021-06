MÉS per Menorca cree que el anteproyecto de ley educativa del Govern "se queda corto" y es "decepcionante"

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha calificado este miércoles de "decepcionante" el anteproyecto de ley educativa aprobado por el Govern, un texto que en opinión de la formación "se queda corto" y no plasma "lo que fue el pacto educativo" de Illes per un Pacte.

Así se ha expresado el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces. MÉS per Menorca echa en falta en la ley "más coordinación con los Consells y ayuntamientos", atención a la diversidad, participación de las familias o evaluación permanente del sistema educativo, entre otras críticas.

Para Castells, la ley "integra lo que ya estaba disperso con decretos y normativas pero no crea un modelo propio de educación de Baleares, como proclama en su preámbulo".

MÉS per Menorca ha anticipado que están "dispuestos a negociar" y que presentarán enmiendas durante la tramitación para "conseguir que la ley se acerque a lo que fue el movimiento de Illes per un Pacte".