MÉS per Menorca critica la falta de "un debate serio" participado para el Plan de Reactivación

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, durante el pleno de presupuestos 2020, en el Parlament.

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, durante el pleno de presupuestos 2020, en el Parlament. - PARLAMENT IB - Archivo

"No se puede sustituir el debate parlamentario por una rueda de prensa", protesta Josep Castells

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament balear, Josep Castells, ha explicado este miércoles que su partido ha decidido no suscribir el Plan de Reactivación Económica por falta de "un debate serio" y participado.

Castells ha asistido al acto institucional organizado en Can Balaguer pero no ha suscrito el documento, como el PP. Vox tampoco se adherirá, pero no ha enviado a ningún representante al acto.

El diputado menorquín ha explicado que el borrador del documento no se les envió hasta el sábado pasado. "Hemos participado, pero de una manera insuficiente", ha dicho Castells.

El representante de MÉS per Menorca ha criticado que la presentación del plan iba acompañada de "toda una retórica de la participación" cuando "no hay un debate político serio" que, a su juicio, se debería producir en el Parlament y los Consells Insulars.

"Creo que se están olvidando las formas democráticas, no se puede sustituir el debate parlamentario por una rueda de prensa", ha protestado.