Company avisa a Armengol de que la crisis "no se puede atacar con titulares y marketing"

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha avisado este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que la crisis "no se puede atacar con titulares, marketing y frases hechas y vacías", en referencia al Pacto por la Reconstrucción de Baleares, que los 'populares' no han firmado.

El PP, al igual que MÉS per Menorca, ha acudido al acto a pesar de no suscribir el documento. Company ha dicho que el PP no pondrá "palos en las ruedas" al Govern pero que "si el rey va desnudo", se lo dirán -en alusión al cuento popular de Andersen-.

Company se ha preguntado con qué dinero pagará el Govern las medidas prometidas y ha reprochado a Armengol que utilice presupuesto ya aprobado de 2020" como "medidas extraordinarias y un plan de reactivación, porque no lo es".