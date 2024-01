MÉS per Menorca impugnará los acuerdos de la Mesa y avisa de que pueden incurrir en prevaricación

Archivo - El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, en una intervención en el Parlament.

Archivo - El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, en una intervención en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca impugnará los acuerdos de la Mesa por los que se deja en suspenso la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras, considerando que en el reglamento no hay margen para debates interpretativos y que la Mesa puede incurrir en prevaricación.

Así lo ha expresado el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, tras la Junta de Portavoces, donde ha manifestado su desacuerdo con que no se cese de forma inmediata a Le Senne como presidente y él y De las Heras pasen a ser no adscritos.

MÉS per Menorca --que tiene dos de los 59 diputados del Parlament balear-- ha avanzado también su oposición a una reforma exprés del reglamento, por más que pueda compartir su "intencionalidad" de combatir el transfuguismo.