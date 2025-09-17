Més per Menorca preguntará en el Parlament por la vivienda, "el gran fracaso del Govern"

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

Vox lleva al pleno una PNL para la devolución de los menores migrantes a sus familias

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca defenderá en el pleno del próximo martes (10.00 horas) una interpelación urgente en materia de vivienda, "el gran fracaso del Govern".

Lo ha avanzado este miércoles el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha aprobado el orden del día de la próxima sesión plenaria en la que no participará la presidenta del Govern, Marga Prohens, que asistirá a la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones.

Castells ha asegurado que "con la boca pequeña", el Ejecutivo ya está reconociendo los escasos resultados en materia de vivienda. El menorquinista ha recordado que siempre se le ha acusado de verlo "todo negativo" cuando ha criticado la política de vivienda. "Resulta que lo que decíamos nosotros es lo que ahora el Govern ve que pasa", ha señalado.

El pleno comenzará con el debate de las preguntas de control al Govern, con cuestiones como la sequía, la ley de conciliación, los menores migrantes no acompañados y el decrecimiento turístico.

La sesión incluye el debate de una moción impulsada por el PSIB sobre condonación de la deuda y dos proposiciones no de ley (PNL). Una de ellas es de Vox para promover un acuerdo para la integración de los menores migrantes con sus familias.