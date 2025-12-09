MÉS per Palma acusa a Cort de "abandonar" el patrimonio y de "abrir la puerta a la especulación urbanística"

Archivo - MÉS per Palma propone recuperar el mapa del censo de actividades para planificar la ciudad "con sentido común" - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al gobierno municipal de "abandonar" sus obligaciones de protección del patrimonio y de "abrir la puerta a la especulación urbanística".

Según la formación, la situación es "grave y peligrosa" para la identidad de la ciudad y deriva de una "inacción intencionada" con el objetivo de "dejar vía libre a intereses especulativos".

En este sentido, la regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha advertido que el gobierno "prefiere mirar hacia otro lado mientras se borran trozos enteros" de la memoria colectiva.

Los ecosoberanistas, han señalado en nota de prensa, defenderán en el próximo pleno una propuesta para que el Ayuntamiento aprueba dos planes estratégicos: uno destinado a la protección del patrimonio material y otro al patrimonio inmaterial.

Estos planes, han reclamado, tienen que fijar criterios de catalogación, inspección, mantenimiento y difusión, así como contar con la participación ciudadana.

"Palma no puede continuar caminando a oscuras mientras su patrimonio se derriba", ha subrayado Coll, quien ha insistido en la necesidad de contar con planes "claros, valientes e inmediatos".

La proposición de MÉS expone que el gobierno municipal solo ha protegido un elemento en toda la legislatura, que es el monolito de sa Feixina. Mientras, han criticado, edificios históricos, conjuntos arquitectónicos y elementos de identidad ciudadana "continúan sin ninguna catalogación actualizada y sin ninguna acción de preservación".

Además, a su parecer, el patrimonio inmaterial y la lengua propia no reciben "la difusión ni cuidado necesario". "Es escandaloso, han encontrado tiempo para blindar un monumento franquista, pero no para proteger ninguno de los bienes que realmente representan nuestra cultura", ha considerado la regidora.

La formación ha acusado directamente al gobierno de Cort de llevar a cabo una política "contraria al patrimonio de la ciudad" y una "inacción" que pone en riesgo la cohesión social, la memoria histórica y la identidad de barrios enteros.

Por otro lado, MÉS ha advertido que Palma aspira a ser capital europea de la cultural mientras "destruye o deja perder" los elementos de la memoria colectiva que, a su juicio, tendrían que sustentar esta candidatura.

"No es solo negligencia, es una renuncia deliberada a defender aquello que nos hace ser Palma", ha insistido Coll, reivindicado que su formación continuará "batallando" para que el patrimonio de la ciudad "deje de estar en peligro".