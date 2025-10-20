MÉS per Palma acusa Martínez de "regalar a la especulación" el equivalente a tres campos de fútbol de suelo público

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, de "regalar a la especulación" el equivalente a más de tres campos de fútbol de suelo público que estaba reservado para colegios, centros sanitarios y zonas verdes.

Así lo ha denunciado públicamente la portavoz de los ecosoberanistas en Cort, Neus Truyol, quien ha reprochado al alcalde, a PP y a Vox que "entreguen suelo público al negocio inmobiliario" lo que, a su parecer, supondrá que los vecinos "paguen más para los pisos para vivir peor".

En 2023 se aprobó el plan general que reservaba una serie de solares públicos para colegios y equipamientos deportivos y culturales y, según ha criticado MÉS en nota de prensa, ahora Cort está recualificando estos terrenos para cederlos durante 75 años a empresas privadas para que construyan viviendas.

La formación ha presentado alegaciones contra los cambios de uso, defendiendo que los solares "son del barrio, no del alcalde". En concreto, han expuesto, en el solar de Son Quint estaban previstos equipamientos públicos por determinar; en s'Olivera, un polideportivo; en el Coll d'en Rebassa, un espacio verde y equipamientos públicos; en Son Güells, un centro sociocultural y unas instalaciones deportivas; y en Son Peretó, un colegio público.

"Son espacios para dar servicios básicos a los vecinos", ha reivindicado Truyol, quien ha acusado al alcalde de "regalarlos a los promotores inmobiliarios" y "condenar a la gente en pisos más caros y sin colegios o centros de salud cerca".

En el caso del solar de Son Peretó, MÉS ha celebrado que Martínez "se vio forzado" a retirar el cambio de uso de dicho solar en el último pleno por la presión ciudadana. No obstante, la portavoz ha advertido que en Boletín Oficial de Baleares (BOIB) todavía aparece su cualificación como solar para viviendas y no como centro escolar. "No nos fiamos, estaremos muy pendientes de que Martínez cumpla su palabra", ha dicho.

Para MÉS, este modelo es un "fraude urbanístico y social" porque no solo elimina espacios para equipamientos públicos y cede patrimonio municipal a empresas privadas durante 75 años sino que "no resolverá el problema real de la vivienda".

En total, han alertado, se trata de una superficie de más de 24.000 metros cuadrados en la que no se construirán colegios, centros sanitarios, zonas verdes ni equipamientos deportivos. "Y lo hacen para hacer pisos a precios imposibles, siempre al servicio de la especulación inmobiliaria", ha criticado Truyol.

Con todo, los ecosobernistas han exigido la retirada "inmediata" de todas las modificaciones de cualificación de suelo público y han reclamado la aprobación de un plan dotacional de barrios que garantice colegios, centros sociales, culturales y polideportivos en todos los distritos de la ciudad.