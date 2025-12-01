MÉS per Palma critica la campaña de Cort para fomentar la adopción de animales por convertirlos en "regalos navideños"

Cartel de la campaña del Ayuntamiento de Palma para promover la adopción de animales por Navidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha censurado la campaña del Ayuntamiento de Palma para fomentar la adopción de animales durante la Navidad, porque, a su manera de ver, "promueve las adopciones impulsivas" y "perpetúa la idea de que los animales son regalos navideños".

De esta manera, los ecosoberanistas se han posicionado en contra de esta camaña en la que se muestra a un perro triste sentado ante una bola de Navidad, que refleja a una familia feliz con un perro con el mensaje 'Adóptalos. Ellos también desean una Feliz Navidad', por considerarla "éticamente inadecuada" y "comunicativamente peligrosa".

"Esto no mejora el bienestar animal, es marketing sentimental barato. No se puede jugar así con la vida de los animales, ni de las familias", ha alegado la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En su defecto, MÉS ha reclamado sustituir esta campaña "emocional y estacional" por un modelo comunicativo "responsable y continuado durante todo el año".

La propuesta de la formación consiste en dar una información permanente que explique con "claridad" el compromiso a largo plazo que implica adoptar, que fomente un proceso "riguroso" de evaluación previa y que "evite vincular la adopción con fechas comerciales".

"Adoptar no es un acto consumista de Navidad, es una decisión vital que implica años de responsabilidad. Se necesitan familias preparadas, no impulsos emocionales alimentados por una postal navideña", ha remarcado

De hecho, ha argumentado que la formación recuerda que las protectoras y las entidades animalistas advierten cada año del mismo fenómeno, como es que las adopciones impulsivas de Navidad provocan "un aumento exponencial de devoluciones poco tiempo después de estas fechas".

Así, han incidido en que las decisiones tomadas por los padres y madres "bajo presión emocional" y el error de tratar los animales como "regalos sorpresa" solo ocasionan "sufrimiento e inestabilidad a las mascotas".

"Cuando el Ayuntamiento hace campañas que apelan al consumismo sentimental, alimenta precisamente lo que las protectoras y entidades animalistas intentan evitar. Los datos lo dicen, las adopciones apresuradas se acaban volviendo en contra de los animales", ha manifestado.

Por eso, MÉS ha criticado el mensaje de 'ellos también desean una Feliz Navidad' atribuye a los animales "deseos humanos vinculados en estas fiestas comerciales". La formación ha recalcado que los animales "no necesitan ninguna Navidad, sino hogares estables, compromiso real y políticas públicas rigurosas".

"No se puede aceptar que el gobierno del PP convierta las mascotas en 'atrezzos' emocionales para vender un mensaje de buena voluntad. La protección animal exige seriedad, constancia y respeto, no campañas superficiales", ha puntualizado.

MÉS ha exigido la retirada inmediata de la campaña y la creación de un modelo comunicativo basado en la "responsabilidad" y "no en la emocionalidad estacional". "Palma tiene que fomentar el respeto y el cuidad de los animales y, si las instituciones no dan ejemplo ¿quién lo hará?", ha planteado Truyol.