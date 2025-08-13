MÉS per Palma denuncia el impago de ayudas para escoletas 0-3 del curso 2024-2025: "Es indignante e inaceptable"

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este miércoles que el PP "continúa sin pagar las ayudas del curso 2024-2025 para que las familias puedan pagar una escoleta 0-3", una situación que la portavoz de la formación en Cort, Neus Truyol, ha calificado de "indignante, inaceptable y absolutamente impresentable".

Según los ecosoberanistas, una vez finalizado el curso, las familias han tenido que adelantar de su propio bolsillo el coste de este servicio, que permite que los niños "puedan acceder a la educación desde bien pequeños, especialmente aquellas familias con menos recursos".

En este sentido, Truyol ha acusado al Ayuntamiento de estar "centrado en proyectos faraónicos, mientras los servicios públicos se degradan". Además, ha recordado que en marzo ya denunciaron públicamente que no se convocaban las ayudas y que, a pesar de las promesas, "el PP ha demostrado una vez más su incapacidad de gestionar Cort".

La regidora también ha vinculado esta situación con el conflicto laboral en las escoletas municipales. "Durante este curso hemos vivido una huelga de trabajadores que se ha alargado innecesariamente por la falta de voluntad política de negociar", ha criticado.

Para Truyol, todo ello demuestra que el PP "no cree en los servicios públicos" y que el retraso supone "perjudicar a 650 familias que tienen derecho a ayuda económica".

MÉS per Palma ha advertido que la coyuntura económica actual, marcada por la subida del precio de la vivienda, el encarecimiento de la vida y los salarios bajos, "ahoga muchos hogares". Consideran que el retraso en las ayudas "está creando graves dificultades a las familias, que han tenido que acumular deudas para pagar la escoleta".

Así, Truyol ha exigido al Ayuntamiento que "actúe ya" y ha defendido que "ningún niño ha de quedarse sin ayuda a causa de la incompetencia del PP".