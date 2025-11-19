MÉS per Palma exige un plan real y urgente para climatizar los colegios y denuncia la inacción del PP

Archivo - MÉS per Palma propone recuperar el mapa del censo de actividades para planificar la ciudad "con sentido común" - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Més per Palma ha registrado una moción para garantizar la climatización "digna y sostenible" de los centros educativos de la ciudad, especialmente los de niños de cero a tres años, que son los que, según aseguran, sufren más de la falta de condiciones de temperatura adecuada.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, la regidora de Més per Palma Kika Coll ha denunciado públicamente que, pese a los repetidos anuncios del PP, "todavía no se ha hecho ninguna actuación real" y los colegios afrontan "veranos insoportables e inviernos con aulas gélidas".

El caso más grave es el de la Escuela Infantil de Santa Catalina, que no tiene ningún sistema de climatización, ni para el calor ni para el frío. El Ayuntamiento espera a la compra del inmueble y un futuro proyecto de obras que, en el mejor de los casos, se ejecutará más adelante, por lo que los alumnos pasarán otro invierno y otro verano sin mejoras.

Coll ha asegurado que "el PP vende planes y fotos, pero no resuelve los problemas reales", ha subrayado que "lo niños pasan frío y calor extrema".

La propuesta de MÉS per Palma es un plan de climatización para frío y calor. El plan incluye medidas de aislamiento y de ventilación natural, la construcción de zonas de sombra y zonas verdes y la implementación de energías renovables. Además, pretende añadir sistemas eficientes que garanticen el confort térmico durante todo el año y reclama una mesa de coordinación real con los centros, las Amipas y FAPA Mallorca.

Según recuerdan, en Mallorca las temperaturas se han extremado en los dos sentidos ya que los veranos superan los 30ºC dentro de las aulas y los inviernos tienen mínimas que convierten los espacios educativos en entornos "poco saludables", dicen.

El partido acusa al PP de actuar con irresponsabilidad "bloqueando soluciones y utilizando las necesidades de la comunidad educativa para hacer propaganda". "Las familias no necesitan titulares, necesitan aulas habitables", ha concluido Coll.