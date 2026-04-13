MÉS per Palma insta a Cort a activar 3 millones de euros en ayudas para familias frente a la subida de precios

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado la "pasividad" del alcalde del municipio, Jaime Martínez, ante la escalada de precios a raíz de la guerra en Irán y ha propuesto implementar un escudo social de tres millones de euros para familias vulnerables, entre otras medidas.

Según han informado este lunes los ecosoberanistas en un comunicado, han propuesto un total de cinco medidas que formarían parte de ese escudo social, que incluiría tres millones de euros en ayudas directas para familias vulnerables destinados a alimentación, alquiler y suministros, así como la prohibición de cortes de luz y agua.

Además, han planteado medidas en materia de vivienda para parar desahucios sin alternativa habitacional, limitar los alquileres y perseguir el alquiler turístico ilegal, así como que el Ayuntamiento refuerce los servicios de la EMT y ofrezca el servicio de BiciPalma gratuito para residentes.

También han propuesto destinar un millón de euros a pymes y comercio local para compensar el aumento de costes, así como ofrecer energía pública, renovable y asequible mediante nuevas instalaciones e impulso de comunidades energéticas.

MÉS ha apuntado que la subida de precios de la energía, los alimentos y el transporte "ahoga" las economías domésticas y los negocios locales de Palma, y ha advertido de que cada día sin medidas supone un sobrecoste para familias y pymes.

En este sentido, la formación ha censurado la "inacción" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, ante la escalada de precios provocada por la guerra. "Mientras la gente hace malabares para llegar a final de mes, el alcalde no tiene ni plan, ni respuesta. Palma no se puede permitir este vacío de liderazgo", ha criticado la portavoz de los ecosoberanistas en el Ayuntamiento, Neus Truyol.

Por último, MÉS ha denunciado que el Ayuntamiento no solo no actúa, sino que desvía recursos de las urgencias sociales e invierte en proyectos destinados al turismo. "El problema no es la falta de dinero, es en qué se gasta", ha concluido Truyol.