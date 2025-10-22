MÉS per Palma pide pare la construcción del almacén de misiles y bombas por ser "peligroso" e "impuesto desde Madrid"

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma reclamará en el Pleno del Ayuntamiento declarar a Palma como 'Ciudad por la Paz' y rechazar la "militarización de Mallorca", al mismo tiempo que ha solicitado que detenga la construcción de un almacén de misiles y bombas en Son Sant Joan, por ser un proyecto "peligroso, opaco e impuesto desde Madrid sin informar a vecinos e instituciones".

Estos son algunos de los puntos que incluirá la proposición que defenderá la formación ecosoberanista en el Ayuntamiento este mes de octubre, según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha señalado que con el proyecto del almacén que podría albergar hasta 75 toneladas de explosivos, se pone a Palma "literalmente en la diana" y "nadie ha dicho nada".

"MÉS no permitirá que el Ministerio de Defensa convierta Palma en un polvorín, por lo que exige transparencia y control democrático sobre cualquier infraestructura militar que afecte la ciudad", han remarcado.

Para la representante local, este almacén y la reciente presencia del portaaviones nuclear norteamericano USS Gerald R. Ford son "dos caras de una misma amenaza", que es convertir Mallorca en "una base militar contra la voluntad de su pueblo". "La seguridad no nace de las armas, sino de la justicia social y la cooperación", ha remarcado.

"Son símbolos de una estrategia global que utiliza Baleares como plataforma de guerra. Cuando un puerto civil y turístico acoge barcos de guerra, se normaliza la presencia militar y se desnaturaliza la identidad balear como tierra de paz y acogida", ha explicado Truyol.

Por eso, MÉS per Palma propone que el Ayuntamiento rechace el fondeo de cualquier barco de guerra o con armamento ofensivo a la bahía.

La formación acusa el Gobierno español de "falta de transparencia" y "desprecio" hacia las instituciones baleares, por lo que reclama una política exterior basada en "la diplomacia y el desarme". "Palma tiene derecho a vivir en paz y a decidir su futuro sin imposiciones militares de Madrid", ha reclamado.

Por otro lado, la formación también reclama en su proposición que el Estado español salga de la OTAN, reduzca el gasto militar y destine estos recursos a salud, educación, vivienda y transición ecológica, además de impulsar campañas educativas para fomentar la cultura de la paz entre niños y jóvenes.

Asimismo, MÉS propone que Palma se adhiera en la red internacional 'Mayors for Peace' y apoye al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. "Mallorca no será ni base, ni objetivo de ninguna guerra. Es una tierra de paz y MÉS defenderá esta convicción con toda la fuerza democrática que tiene", ha concluido Truyol.