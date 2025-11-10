MÉS per Palma propone comprar viviendas con lo recaudado por un impuesto a casas vacías y la especulación inmobiliaria

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado una enmienda a la totalidad y más de 70 enmiendas parciales a los Presupuestos de Cort para 2026, entre las que se incluye un impuesto a las casas vacías y la especulación inmobiliaria con el que financiar la compra de vivienda para el parque público municipal.

Los cálculos de la formación ecosoberanista es que con esta tasa se podrían recaudar unos 45 millones de euros y el objetivo es "combatir la expulsión de los residentes" y "garantizar el acceso a la vivienda", según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

"Cada piso vacío es una oportunidad perdida para una familia. No se puede permitir que la especulación sea más fuerte que el derecho de vivir en la propia ciudad", ha reivindicado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En ese sentido, han considerado que el proyecto de presupuestos pactado entre PP y Vox "no piensa en la gente", sino que "solo defiende los grandes intereses empresariales de siempre".

Truyol ha alegado que el PP gobierna "de espaldas a los palmesanos", sin "ninguna medida que mejore su vida cotidiana, ni afronte los grandes retos de la ciudad".

"Las cuentas del PP son frías, vacías y distantes con las personas. MÉS quiere unos presupuestos que vuelvan a poner la gente en el centro y que respondan a los problemas reales de Palma: la vivienda, la movilidad y la educación", ha afirmado.

Por otra parte, MÉS propone también un Plan Piloto de Corredores Verdes, con una inversión inicial de un millón de euros para su primera fase. El objetivo es conectar los barrios con rutas "verdes y seguras", al priorizar la movilidad a pie, en bicicleta y con transporte público.

Así, han defendido una Palma "más verde, más respirable y más humana", porque, a su manera de ver, "no se puede continuar apostando por el coche privado mientras el planeta se quema.

La formación también ha presentado una enmienda dentro de los presupuestos para que se destinen dos millones de euros en un plan de climatización de las aulas de las escuelas públicas de Palma, para adaptarlas a la "nueva realidad climática, caracterizada por temperaturas cada vez más extremas".

Su objetivo es "garantizar el confort y la salud" de los niños durante el curso escolar. "Los niños y jóvenes pasan horas dentro de aulas que con la llegada de la primavera ya se convierten en hornos. Si se habla de futuro, hay que empezar a cuidarles", ha defendido Truyol.

MÉS per Palma ha censurado que el gobierno municipal del PP "no incluya ninguna medida social relevante" en los presupuestos, ni destine suficientes recursos a "hacer frente a la emergencia habitacional, a la crisis climática, ni al colapso de la movilidad".

"El PP administra la ciudad como si fuera una empresa pero Palma no es un negocio, es nuestra casa. Es hora de elegir: o se gobierna para la gente, o se gobierna para unos pocos y MÉS per Palma tiene claro de qué lado está", ha concluido.