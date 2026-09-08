MÉS per Palma propone crear un ITS municipal y destinar los fondos a vivienda asequible - MÉS PER PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto crear un Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) municipal y destinar íntegramente los ingresos a vivienda pública y asequible.

La iniciativa se enmarca en las demandas que los ecosoberanistas han hecho en cuanto a la ley de capitalidad, que se tramita en el Parlament, para que proporcione "recursos y competencias reales" para afrontar los problemas de los ciudadanos.

Desde MÉS, según han subrayado en una nota de prensa, plantean medidas concretas en vivienda, turismo, equipamientos y transporte público frente a un PP que "no da soluciones a los problemas históricos de movilidad y servicios".

Sobre la propuesta el ITS, han indicado que con 56.000 plazas hoteleras, un recargo medio equivalente a dos euros por persona y noche y una ocupación anual del 50 por ciento, Palma podría recaudar 20,4 millones de euros anuales. Esto permitiría, según sus cálculos, adquirir mediante tanteo y retracto entre 70 y 100 viviendas al año.

"El PP quiere quitar a los promotores privados la obligación de hacer vivienda a precio asequible, es una barra libre para los especuladores, mientras cada vez más palmesanos no pueden pagar un piso en su ciudad", ha criticado la portavoz de MÉS en Cort, Neus Truyol.

En esta línea, ha propuesto que una parte de los beneficios que genera el turismo sirva para hacer vivienda asequible y ha remarcado que Palma "no puede ser una ciudada solo para quien puede pagar precios de lujo".

MÉS también ha reclamado que Cort pueda declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado y ejercer el tanteo y retracto ante operaciones de grandes tenedores.

Por otro lado, ha propuesto integrar en la red del Instituto Municipal del Deporte (IME) instalaciones deportivas de otras administraciones, como Sant Ferran o el Centro de Tecnificación Deportiva.

Igualmente, ha apostado por que el Govern y el Consell de Mallorca asuman el coste de la adquisición de los solares que necesitan construir colegios, residencias u otros equipamientos y Cort no tenga los terrenos.

Finalmente, ha reclamado incorporar el Ayuntamiento en el Consorcio de Transportes de Mallorca, una posibilidad prevista en la ley desde 2006 y pendiente de aplicación, para "coordinar mejor" la EMT y el TIB.

Según los ecosoberanistas, frente a un PP "obsesionado con hacer más infraestructuras para los coches", MÉS apuesta por más transporte público, frecuencias y conexiones.

"Ser capital no puede significar asumir más presión turística, más población y más gastos", ha defendido Truyol, quien ha reivindicado que la ciudad "debe tener más herramientas para que las familias vivan dignamente.