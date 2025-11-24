MÉS per Palma propone impulsar una red de corredores verdes para transformar la movilidad "que el PP mantiene estancada"

La portavoz y el regidor de MÉS per Palma, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras, respectivamente, proponen impulsar una red de corredores verdes para transformar la movilidad - MÉS PER PALMA

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto impulsar una red de corredores verdes para transformar la movilidad "que el PP mantiene estancada", y de este modo hacer de Palma una ciudad "líder en movilidad sostenible".

En nota de prensa, MÉS per Palma ha informado de la presentación de una propuesta ambiciosa para iniciar la transformación verde de la ciudad a través de una red de corredores verdes que conecten barrios, escuelas y ejes principales. Al mismo tiempo, la formación ha lamentado que el PP continúe apostando por un modelo que, a su juicio, "prioriza el vehículo privado" y "no resuelve los retos de movilidad, salud y bienestar que afronta Palma".

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, lo ha resumido de la siguiente manera: "Nosotros propone un camino claro hacia una Palma más humana. El PP prefiere mantener las dinámicas de calor, atascos y contaminación en las calles".

CORREDORES VERDES "QUE COSAN BARRIOS" Y "DEN VIDA A LAS CALLES"

Según han detallado desde MÉS per Palma, la formación ha registrado una proposición que tiene como objetivo crear una red de corredores de movilidad, que incluirían rutas verdes, seguras y accesibles para peatones y ciclistas. Estas darían prioridad a los buses, mediante carriles buses en los tramos más colapsados. Además, estarían conectadas con carriles bici protegidos e incorporarían a lo largo de su recorrido estaciones de BiciPalma y aparcamientos para bicicletas junto a las paradas de bus, para fomentar la intermodalidad.

Estos corredores también fomentarían la movilidad a pie a través de la ampliación de las aceras; de la plantación de árboles para crear zonas continuas de sombra; y de puntos de descanso dotados de bancos y de fuentes de agua, han añadido desde la formación. Además, contarían con una señalización clara y orientativa de las distancias existentes entre los diferentes puntos del recorrido.

Para empezar a aplicar este proyecto, MÉS ha propuesto una prueba piloto a lo largo del trazado de la línea 40, ideal para implantarlo puesto que atraviesa Palma de manera horizontal y conecta una gran diversidad de barrios. Esta ruta une el Palau de Congressos (Nou Llevant) con la plaça del Progrés, pasando por ejes tan significativos como Manuel Azaña, Ricardo Ortega, Jacint Verdaguer; y por barrios tan poblados como Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires o Santa Catalina; zonas que cuentan con muchas escuelas, centros de salud y comercios.

El regidor Miquel Àngel Contreras ha destacado el sentido transformador del proyecto, asegurando que "se tiene la oportunidad de estar a la altura otras ciudades europeas aplicando fórmulas innovadoras". "Palma puede ser líder en movilidad sostenible si el Ayuntamiento pone voluntad política", ha asegurado, lamentado que sin embargo "el PP prefiere quedar anclado al pasado".

PALMA NECESITA "MÁS SOMBRA, MÁS SEGURIDAD Y MENOS COCHES"

Para MÉS, la realidad actual de Palma es evidente: las calles "están saturadas", el transporte público "es lento y está atascado en determinados tramos", muchas aceras "son estrechas" y muchas calles "todavía están sin sombra en plena emergencia climática".

Frente a ello, cree que la ciudad "no tendría que continuar dependiendo tanto del coche privado para los desplazamientos cotidianos". "Palma pide auxilio: sufre un exceso de tráfico, de contaminación y de calor. Los corredores verdes son una necesidad de salud pública y de bienestar colectivo", ha afirmado Contreras.

"Palma tiene todo el potencial para ser una ciudad mediterránea viva, fresca y que camina. Solo hace falta valentía para dar el primer paso. Y MÉS per Palma está preparada para darlo", ha concluido Contreras.