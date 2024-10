MÉS pide explicaciones a Galmés por los desprendimientos en el puente de Andratx

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo.

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de "abandonar el mantenimiento de la red viaria", y le ha pedido explicaciones por los desprendimientos en el puente de la calle Saridakis que atraviesa la autopista de Andratx a su paso por Palma.

En una nota de prensa, MÉS ha informado que su portavoz en el Consell, Jaume Alzamora, ha pedido este viernes explicaciones al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, por el mal estado del puente de la calle Saridakis que atraviesa la autopista de Andratx a su paso por Palma.

Alzamora ha remarcado que el Consell es el titular de esta infraestructura y que, hoy por hoy, "presenta un estado de conservación que pone en peligro tanto a los peatones que lo utilizan para cruzar de un lado al otro como a los vehículos que circulan por debajo".

De hecho, el portavoz ecosoberanista ha remarcado que en los últimos días los medios de comunicación han publicado diferentes informaciones al respecto y se han hecho eco del malestar de los vecinos de la zona ante los continuos desprendimientos.

Es más, estos desprendimientos han hecho necesaria la intervención tanto de los bomberos de Palma como de los operarios del servicio de mantenimiento de carreteras dependiente del departamento insular de Movilidad y Territorio. Todo y las medidas de urgencia aplicadas --restricción del tráfico y cambio de rutas de los buses de la EMT--, Alzamora interpreta que "solo se trata de un parche que no resuelve el problema". Así, ha instado al presidente del Consell a "actuar con carácter de urgencia" y solventar las deficiencias.

Según Alzamora, el caso del puente de Andratx "es un ejemplo más de la situación en la que el pacto PP-Vox mantiene y conserva la red viaria y toda la infraestructura complementaria". Un año y medio después de asumir responsabilidades de gobierno la situación resulta, ha asegurado, "cada día más caótica". Alzamora, ha acusado a los dos partidos que ahora gobiernan en el Consell de "centrar sus esfuerzos en ampliar la red" y "abandonar el mantenimiento y conservación de infraestructuras" que, en opinión del portavoz ecosoberanistas, son "vitales". "Hemos visto cómo han presupuestado millones para nuevas obras y, en cambio, la red lo que necesita es un mantenimiento".

En este sentido, Alzamora ha señalado que, desde el inicio de legislatura, Llorenç Galmés "solo ha impulsado medidas dirigidas a fomentar el uso del vehículo privado, incrementar la capacidad de la red y apostar claramente por la contaminación". "De momento solo tenemos anuncios de más carriles en la vía de cintura. Mientras tanto, los atascos continúan y las infraestructuras caen a trozos".

Alzamora ha avanzado finalmente que el grupo de consellers de MÉS per Mallorca en el Consell ha registrado una pregunta pidiendo explicaciones al respecto.

Mientras tanto, desde MÉS per Palma, su portavoz , Neus Truyol, ha asegurado que la "dejadez" en la "no conservación" del puente es "un ejemplo fiel de la manera de gobernar del Partido Popular". "Se ocupan de grandes proyectos que solo piensan en quienes llega en avión o crucero, pero después no cuidan las infraestructuras que sí que son para los residentes de Palma".