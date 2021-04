MÉS pide "madurez" al Gobierno para "no retrasar las prioridades de las CCAA por la campaña de Madrid"

Archivo - Joana Aina Campomar, de MÉS per Mallorca.

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado este lunes al Gobierno "madurez" para " no retrasar las prioridades de las comunidades autónomas por la campaña electoral de Madrid".

Según ha opinado la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Joana Aina Campomar en rueda de prensa, "la campaña de Madrid absorbe la cuestión mediática y toda la actividad política del Gobierno". "No puede ser que por una campaña autonómica se retrasen las prioridades de todo un país. El Gobierno debería ser suficientemente maduro y no retrasar las prioridades de las CCAA".