MÉS reconoce contactos con el PP y se muestra dispuesto a facilitar su gobernabilidad "si rompe con Vox por principios"

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha reconocido mantener contactos con el PP aunque ha rechazado hablar de "líneas de negociación abiertas" entre ambos partidos porque "esto requiere de una calma, de un sentarse y escucharse mutuamente, que no se ha producido", y, en este contexto, se ha mostrado dispuesto a facilitar la gobernabilidad de los 'populares' "si rompe definitivamente con Vox por principios y no por oportunismo".

Apesteguia se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a lamentar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "lo fiara todo desde el principio de la legislatura a un socio inestable y que no es de fiar, como Vox, que lleva en su programa y ADN ir en contra de la mayoría social de Baleares". Pues, ha añadido, "de aquellas decisiones, las incertidumbres de hoy".

A este respecto, el ecosoberanista se ha mostrado dispuesto a "dar certezas", siempre y cuando, "el Govern cierre este paso en falso continúo al que está sometido" y "deje de recurrir a la izquierda solo para salvar los errores que le provoca su pacto con Vox".

"Si el PP rompe con Vox por principios, y no por oportunismo, solo allí donde tiene un problema, MÉS no intentaría tumbar el Govern" porque "entiende que es una situación excepcional" y "si se le pide que renuncie a pactar con unos potenciales socios, luego lo que no se puede hacer es bombardearles", ha explicado. Eso sí, ha aclarado Apesteguia, "en ningún caso MÉS plantea un pacto con el PP porque esta formación es la oposición ideológica a los 'populares'.