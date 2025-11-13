MÉS reprocha a PP y Vox su "miedo a descentralizar" las políticas de agricultura en el Consell de Mallorca

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, interviene en un pleno del Consell. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que PP y Vox hayan votado en contra del traspaso de las competencias de agricultura, ganadería y pesca al Consell de Mallorca, lo que, a su manera de ver, denota que actúan "con miedo a descentralizar el poder" y con la voluntad de "mantener el Consell sometido en el Govern del PP".

Para la formación ecosoberanista esto supone "despreciar el autogobierno insular" y "el campo mallorquín", según han indicado a través de un comunicado.

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha recalcado que "no puede haber un Consell grande sin competencias" y "no puede haber un Consell fuerte si el Govern de su partido lo trata como una simple delegación administrativa".

De este modo, ha reclamado al presidente insular, Llorenç Galmés, "liderazgo institucional", "valentía" para defender Mallorca y no "sumisión partidista".

Durante su intervención en el Pleno, Perelló ha recordado que el traspaso de estas competencias "no es una opción política", sino una "obligación legal" establecida por la Ley Agraria de 2019, que fijaba febrero de 2024 como plazo máximo. "Esto es ley. No es opinión. No es debatible y el Govern del PP lo ha incumplido con total pasividad", ha alegado.

La portavoz ecosobiranista ha criticado también que el anteproyecto de la nueva Ley Agraria impulsado por el PP que "borra cualquier referencia al traspaso", algo que ha calificado de "ataque directo al autogobierno insular" y de "desprecio institucional hacia Mallorca".

"El campo mallorquín vive momentos difíciles y necesita políticas hechas desde la isla, pensadas para sus explotaciones, cooperativas y campesinos. La agricultura no es solo producción, es paisaje, cultura, identidad y soberanía alimentaria", ha reivindicado Perelló.

En ese sentido, ha advertido que "no es una cuestión de dinero, sino de prioridades" y ha remarcado que si PP y Vox quisieran hacer el traspaso, "lo harían" porque sus partidos tienen mayoría en el Consell y el Parlament.

La formación ha advertido que defenderá un Consell "fuerte, útil y con capacidad real" para gobernar Mallorca desde Mallorca y ha acusado a PP y Vox de "querer debilitar el autogobierno insular y recentralizar el poder".

"Lo que está en juego no es una competencia, es el respeto a Mallorca y a su derecho a gobernarse. MÉS lo tiene claro y entiende que defender el traspaso es defender Mallorca, defender la 'pagesia' y defender la soberanía institucional", ha concluido la portavoz.